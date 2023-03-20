متى تعود الكتل الهوائية الباردة؟

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يستقر الطقس تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من مساء اليوم الاثنين مع انحسار المنخفض الجوي واتجاهه نحو الشرق ليعود فيتقلب اعتباراً من الخميس تحت تأثر كتل هوائية باردة نسبياً تجلب معها الامطار.

الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:

غائم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تنحسر الامطار تدريجياً ليل الاثنين/ صباح الثلثاء حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا، مع استمرار ظهورالضباب على المرتفعات فتسوء الرؤية.

الثلثاء:

غائم جزئيًا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة و تساقط امطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية و ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ م و ما فوق حيث تنحسر تدريجيا بدءاً من فترة بعد الظهر. تنشط الرياح احيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:

غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال وارتفاعها يشكل ملحوظ في المناطق الداخلية و الجنوبية. يتحول من بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في تلك الفترة.

الخميس:

غائم بسحب متوسطة مع بداية انحفاض بدرجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح و ازدياد في نسبة الرطوبة بحيث تصبح الاجواء مهيئة لتساقط امطار اعتباراً من بعد الظهر.