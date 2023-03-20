عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 آذار 2023

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الأخبار: ذكرى غزو العراق: بلاد ما بين البوشين

ميقاتي إلى نيقوسيا مع ورقة لبنانية لاتفاق جديد | الترسيم مع قبرص: حذار فخ السنيورة

رمضان فلسطين: الاحتلال لا يحتاج إلى استهلال!

النهار: لقاء باريس يكرّس التباين الفرنسي السعودي



الديار: «الفيتوات» المتبادلة تعزز حظوظ مُرشح ثالث لرئاسة الجمهوريّة

الخلوة المسيحيّة: صلاة وتأمل ولا اتفاق

الإضرابات تشلّ البلد... والدولار يُواصل تحليقه

نداء الوطن: فرنسا تطرح "تريو" فرنجية - سلام - عساف... والسعودية "على موقفها"

لبنان على طاولة "قمار" 8 آذار!

البناء: الموساد يغتال القيادي في الجهاد علي الأسود بريف دمشق… وعملية فدائية نوعية في نابلس لقاء عبد اللهيان وابن فرحان قريباً… والملك سلمان يوجه دعوة للرئيس رئيسي… وتعاون مالي الأسد في زيارة دولة للإمارات… وبن زايد لاستعادة سورية دورها الطبيعي في محيطها العربي



اللواء: الإنفراج العربي- الإيراني مستمر.. ولا اتفاق على فرنجية رئيساً

المصارف لم ترعوِ والإدارة العامة ماضية بتعطيل الموارد.. والمالية مطالبة بتوضيح رواتب «صيرفة»



الجمهورية: دعوة رسمية لرئيسي لزيارة الرياض

الأسد في الإمارات



l'orient le jour: Entre Riyad et Paris, le fossé se creuse