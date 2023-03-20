أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رجّح مصدر روسيّ انعقاد اللقاء الرباعيّ الروسيّ الإيرانيّ التركيّ السوريّ على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أوحت مواقف الرئيس السوريّ بعدم ممانعة هذا اللقاء، وربما لقاء وزراء الخارجية مع اشتراط انعقاد القمة الرئاسيّة بالتزام تركيا بالانسحاب من سورية.



خفايا

رجّح مصدر دبلوماسي انعقاد اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في مسقط في الأسبوع المقبل، بما يساعد في تناول الملف اليمنيّ عن قرب، مضيفاً أن مسقط وبغداد كانت لهما أدوار تهميدية في بلوغ التفاهم السعودي الإيراني مراحل هامة، لكن مسقط تلعب دوراً إضافياً في الحل اليمني.



نداء الوطن: خفايا

قال رياض سلامة للمحققين عن التعاملات التي جرت مع شركة «فوري» ان أعضاء المجلس المركزي وافقوا عليها، وفي مقدّمهم آلان بيفاني، الذي كان مديراً عاماً للمالية العامة لأكثر من 20 عاماً ورئيس الفريق الحكومي المعدّ لقرار وقف الدفع ولخطة «لازارد»، لكنه لم يقدم مستندات.

تؤكّد شخصية موالية أنّ هناك إثباتات بالأرقام أنّ عدداً ممّن يعادون حاكم مصرف لبنان في الوقت الراهن حوّلوا أموالاً إلى الخارج وبمساعدة الخارج.

تكتفي جهات سياسية من فريق 8 آذار عندما تُسأل عن إمكانية انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بالقول: «ع سلامتو».

اللواء: أسرار

همس

جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات دينية وفعاليات إجتماعية لتطويق إشكالية مدرسة خديجة الكبرى والإكتفاء بكلام أمين الفتوى درءاً لردود فعل في الشارع وتجنيباً لجمعية المقاصد الإسلامية هزّة إدارية هي بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة!

غمز

فوجئ رئيس تيار حزبي مثير للجدل بوجود اسم أحد نواب كتلته على لائحة مرشحين لرئاسة الجمهورية أعدتها شخصية دينية بتكليف من مرجع روحي!



لغز

توقفت أطراف سياسية عند اللهجة الهجومية للبيان الذي أذاعه حاكم المركزي بعد إنتهاء جولتي التحقيق معه، والذي إتهم فيه أوساط سياسية وإعلامية بشن الحملات وفبركة الإتهامات ضده!