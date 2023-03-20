نداء الوطن: السعودية: دعم لبنان يجب أن يكون مستنداً إلى "برنامج لا إلى أشخاص"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أنّ المملكة العربية السعودية لا تزال على موقفها الرافض لدعم أي مشروع في لبنان لا يرتكز على أسس إصلاحية سواءً في المواصفات المطلوبة بالترشيحات الرئاسية أو بالبرامج الإنقاذية"، وكذلك الأمر بالنسبة للأميركيين الذين يبدون إصراراً على أهمية تقديم "البرنامج أولاً" في عملية الإصلاح قبل الحديث عن تزكية أي شخصيات مرشحة لرئاستي الجمهورية والحكومة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنّ دعم لبنان يجب أن يكون مستنداً إلى "برنامج لا إلى أشخاص"، وتمويله للنهوض من أزمته "لن يكون إلا عبر خارطة طريق متفق عليها ومتوافقة مع برامج صندوق النقد الدولي".