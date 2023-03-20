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نداء الوطن: "الثنائي" يستمر في المغامرة بقطع حبال الإنقاذ العربية والدولية الممدودة لانتشال البلد

20
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يواصل أركان 8 آذار سياسة الإنكار والإمعان في رهن مصالح لبنان على طاولة "قمار" رئاسية واقتصادية ومالية ومعيشية، ويستمرّ "الثنائي" في لعبة استنزاف الوقت والمغامرة بقطع حبال الإنقاذ العربية والدولية الممدودة لانتشال البلد من أزمته الطاحنة، عبر الإصرار على "ترئيس" سليمان فرنجية غصباً عن إرادة أكثرية لبنانية وخارجية رافضة لإعادة استنساخ عهود منظومة "الفساد والمحاور" في سدة رئاسة الجمهورية.

 

ونقلت أوساط مواكبة للحراك الرئاسي، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعامل مع قضية دعم ترشيح فرنجية باعتبارها قضية "حياة أو موت" لمحوره السياسي، ولا يتوانى عن الخوض في أي "مغامرة داخلية أو خارجية لتحقيق هدفه"، مشيرةً إلى أن بري على تواصل متواصل مع الفرنسيين للدفع باتجاه إيجاد "تسوية ما" تتيح إيصال مرشح "الثنائي الشيعي" إلى قصر بعبدا "بأي ثمن"، ويعمل توازياً على ربط كل مسار الإصلاح والإنقاذ في لبنان برضوخ أفرقاء الداخل ورعاة الخارج إلى "خيار فرنجية مهما طال الزمن".

 

ولأنه يدرك أنّ انعكاسات الاتفاق السعودي – الإيراني على الساحة اللبنانية قد يطول انتظارها، كشفت الأوساط نفسها أنّ بري ينكبّ راهناً على إعادة تدعيم أجندة "تقطيع الوقت"، فهو من جهة استدعى النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري لسؤاله: "كم نستطيع الصمود مالياً بعد؟"، ومن جهة أخرى يحضّر لتمرير "زيادة جديدة" في رواتب موظفي القطاع العام مع طرح مشروع ربط الرواتب بالدولار بعدما فشلت منصة "صيرفة" في لجم تسعيرة السوق السوداء، فتآكلت كل الزيادات بالليرة نتيجة الارتفاع اليومي المستمر في سعر صرف الدولار.

نداء الوطن
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