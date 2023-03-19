بالصور-احتفال للتيار الوطني الحر في ايطاليا بذكرى 14 اذار

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احتفل التيار الوطني الحر في إيطاليا بذكرى 14 اذار بحضور رئيسة المرصد الاروبي للنزاهة في لبنان وذلك بتاريخ 18\03\2023 في روما.

خلال اللقاء القى المنسق الدكتور جهاد جبور كلمة بالمناسمة ركز فيها على أهمية الذكرى التي ابتدأت في 14 آذار 1989 بقيادة العماد ميشال عون حين اعلن حرب تحرير لبنان من الاحتللات الغريبة لاراضيه .

بعد تحقيق الهدف سنة 2005 وعودة الجنرال ميشال عون من المنفى الى لبنان، بدأت معركة التحرر التي لاتقل أهمية عن التحرير وهي اصعب بكثير، واجهنا صعوبات كثيرة بهذه المعركة ولكننا مستمرون فيها الى النهاية.

14 آذار ليست ذكرى فقط انما مسيرة من التحرير الى التحرر مستمرين.