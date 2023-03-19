ينتحل صفة أمنية ويقوم بسرقة المواطنين... هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقــوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بلاغٌ جاء فيه: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل طالت مواطنين في العديد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان من قبل شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية، والذي ينتحل صفة أمنية ويقوم بتفتيش ضحاياه وسرقة ما توفر معهم من مقتنيات، ويفر بعدها الى جهة مجهولة".



وأضاف، "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1980، لبناني) وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق الجرمية".



وتابع، "بتاريخ 8-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة طريق المطار أسفر عن توقيفه على متن دراجة آلية لون أحمر تم ضبطها، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مادة الكوكايين".

وبالتحقيق معه، "اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ العشرات من عمليات النشل ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان والتي استهدفت العديد من المواطنين في المناطق التالية: خلدة، الشويفات، فرن الشباك، عين الرمانة، الحازمية، السيتي سنتر، بعبدا، طريق المطار، عين المريسة والرملة البيضاء. كما أفاد انه كان ينتحل صفة أمنية ويطلب من ضحاياه ابراز أوراقهم الثبوتية ثم يقوم بنشلهم والفرار على متن دراجته. كذلك صرّح بتعاطي المخدرات".



ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص".



لذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب "من الذين وقعوا ضحية أعماله، التوجه الى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة سن الفيل مبنى النقيب الشهيد فليب الدويهي، أو الاتصال على الرقم 513732-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".