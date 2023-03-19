أبي رميا شارك في أعمال مجلس الوزراء العرب الذي أقر إعلان بيروت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠٢٣

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شارك رئيس اللجنة النيابية للشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماع الدورة ٤٦ الذي انعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حيث تمثّل لبنان بوفد رسمي ضمّ الى ابي رميا السادة محمد عويدات، رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة ممثلاً الوزير جورج كلاس وحسن شرارة، رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة وحسين عمر.

وقد اقرّ مجلس الوزراء العرب في نهاية أعماله اعلان بيروت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠٢٣ واستضافة الانشطة والفعاليات الشبابية بحضور وفود رسمية وشبابية من كل البلدان العربية.

وكان لأبي رميا والوفد اللبناني لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء العرب للشباب والرياضة لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينهم.