الراعي: هذا هو السّبب الأساس لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية!

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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد بمناسبة عيد القديس يوسف: “نكرس لله بشفاعة القديس يوسف كنائس لبنان والشرق الاوسط والعائلة الى القديس يوسف ليحميها من الاخطار”.

وأشار الراعي الى ان “أساس الحوار هو الاصغاء اولا لما يقوله الله علما ان الله يكلمنا بشكل دائم بشخص المسيح بكلام الانجيل وتعليم الكنيسة”، مشيرا الى ان الجماعة المسيحية لا تستطيع ممارسة السياسة بمعزل عن الحوار والاصغاء المتبادل وتمييز القرار الذي يجب اتخاذه من دون فرض الرأي ومن دون حسابات مخفية”.

أضاف: “كلّ ازماتنا السياسية والاقتصادية والاخلاقية تكمن في عدم توفير الخير العام وهذا هو السبب الأساس لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا مكمن الفوضى وتفكيك أوصال الدولة”.

كما اعتبر الراعي ان “العمل السياسي هو خدمة الانسان كل انسان هذا الانسان بموجب تصميم الله الذي اراد ان يؤلف من الرجال والنساء عائلة بشرية واحدة يتعاملون فيها بروح الاخوة في ما بينهم وبروح البنوة للخالق الواحد”.