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متى ينحسر المنخفض الجوي؟

19
MARCH
2023
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ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر اليوم وغدا ويترافق مع أمطار وثلوج على الجبال وينكفئ يوم الثلاثاء لتعود درجات الحرارة الى الارتفاع. ومن المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج الـ ١٣٠٠متر الى ١٤٠٠متر (من دون تراكم أو تراكم خفيف) بين ليل الأحد والاثنين. 
 
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
 
١- الحرارة ساحلاً ١١ و١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات.
 
٢- الجو: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر نهارا وتلامس ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠متر بين الليل وفجر الاثنين
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
 
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
 
الاثنين: طقس غير مستقر وتتساقط أمطار متقطعة ومحلية وثلوج على الـ١٣٠٠متر ~  ١٤٠٠ متر فجرا ثم على الـ١٦٠٠ متر نهاراً ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
 
الثلاثاء: طقس يميل نحو الاستقرار فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
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