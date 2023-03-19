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الأسد: ليس المطلوب أن نكون أصحاب فكر واحد أو توجه واحد...

19
MARCH
2023
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الوطن السورية: أكد الرئيس بشار الأسد أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري لديه روح التحدي، وإيمان بصحة مواقفه، وهذا أهم عوامل صمودنا، ومن دون هذه الروح لا تستطيع أي دولة الصمود مهما قُدّم لها من دعم.

 

وخلال استقباله أمس أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية التي تعقد اجتماعها الطارئ في دمشق، جرى نقاش عدد من القضايا ذات البعد العربي والقومي حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الفرصة اليوم مواتية للأحزاب والقوى السياسية للتحرك بسبب وجود نماذج حقيقية وعملية على الأرض قد برهنت على نجاح الشعوب المحاصرة في مقاومة حصارها، بعكس فكرة الهزيمة والتنازل التي عمل الإعلام المعادي جاهداً لدسها وزرعها في نفوس أبناء مجتمعنا العربي منذ سنوات، مؤكداً أنه ليس المطلوب أن نكون أصحاب فكر واحد أو توجه واحد، لكن المهم أن نلتقي بالهدف النهائي.

 

وأكد الرئيس الأسد أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري لديه روح التحدي، وإيمان بصحة مواقفه، وهذا أهم عوامل صمودنا، ومن دون هذه الروح لا تستطيع أي دولة الصمود مهما قُدّم لها من دعم، وأن الأحزاب تعبر عن صورة المجتمع بتياراته الفكرية والسياسية، والمجتمع العربي يتميز بالتنوع الكبير، لذا كلما توسعت دائرة المؤتمر تمكن من التعبير عن المجتمعات بشكل أفضل، وهذا يستوجب العمل على توسيع الدائرة باتجاه مختلف التيارات والانتماءات، ولعلّ الحوار هو العامل الأهم لتحقيق ذلك.

 

وشدد الرئيس الأسد على أهمية العمل على الهوية المشتركة بالنسبة للعرب، ومن دون ذلك لن يتم تحقيق تقدم على أي مستوى ثقافي أو اقتصادي أو غيره.

 

بدوره أوضح عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي مهدي دخل اللـه في تصريح له، أن السوريين يواجهون الإرهاب باسم كل العرب، ولو سقطت سورية لسقطت الدول العربية كلها، لذلك لا بد من محاولة الارتقاء بمستوى أداء الأحزاب العربية.

 

وتستمر أعمال الدورة الطارئة الثالثة والستين لاجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية يومين.

 

وتشارك في الاجتماع شخصيات عربية حزبية وسياسية مهمة من سورية ولبنان وتونس والأردن والسودان ومصر وفلسطين واليمن والبحرين والجزائر وموريتانيا.

الوطن السورية
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