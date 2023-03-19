living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الثبات: دمشق غير مستعجلةٍ لتفعيل علاقاتها مع أي دولة... وهذا موقفها من الانتخاب الرئاسي في لبنان

19
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

- المنطقة بأسرها متجهة نحو مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار
- لا عودة إلى الأعمال الحربية على الحدود اللبنانية- الفلسطينية
- إدارة بايدن تريد إبقاء "الستاتيكو" القائم في المنطقة
- من يعقد آماله على تراجع العلاقات السورية- الإيرانية فهو واهم

رغم كل التهويل "الإسرائيلي" بإمكانية شن حربٍ على محور المقاومة في المنطقة، أو ضربةٍ للبنان تحديدًا، بعدما نسجت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" روايةً، أعلنت فيها "تسلل" مقاومٍ من الأراضي اللبنانية إلى العمق الفلسطيني، لتنفيذ عمليةٍ فدائيةٍ، تستهدف الكيان الغاصب. ولكن من دون أن تفصح الأجهزة المذكورة عن هوية هذا المقاوم، التي ادعت أنها قتلته، ثم عادت لتسحب هذه الرواية من التداول الإعلامي. فربما كانت مجرد محاولةٍ إسرائيليةٍ لتصدير الأزمة الراهنة وغير المسبوقة التي يعانيها "الكيان" الذي يشهد منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدةٍ أسبوعيًا، للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات "القضاء الإسرائيلي" لمصلحة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

وتعقيبًا على ذلك، يرجّح مرجع في العلاقات الدولية، أن المنطقة بأسرها متجهة نحو مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار، خصوصًا بعد عقد "اتفاق بكين"، الذي أفضى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، في غضون أسابيعٍ، فحتماً سيكون له انعكاساتٍ إيجابيةٍ على مجمل الأوضاع في المنطقة، وسيسهم في إراحة الأجواء فيها، التي قد تصبح مؤاتيةً في وقت قريبٍ، لحل مختلف القضايا العالقة، كانتخاب رئيس جمهوريةٍ في لبنان.

 

ويجزم أن الوضع بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان "الإسرائيلي"، لن يكون كما كان عليه هذا الوضع قبل التوقيع المذكور. أي لا عودة إلى الأعمال الحربية على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، ودائمًا برأي المرجع.

 

ويختم بالقول: "العمل جارٍ على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، لاستخراجه ثم بيعه، ولن يتم ذلك إلا في أجواءٍ مستقرةٍ أمنيًا، كذلك لن تغامر شركات النفط في الذهاب إلى مناطق قد تشهد نزاعاتٍ حربيةٍ".

 

ولاريب أن الأجواء الإيجابية المذكورة آنفًا، ستنعكس إيجابًا على العلاقة الثنائية السورية- السعودية الدافئة راهنًا، على حد تعبير الرئيس السوري بشار الأسد في الأيام القليلة الفائتة. على أن تحذو حذو العلاقة المستجدة بين طهران والرياض.

 

هنا، ترجّح أوساط مراقبة عودة العلاقة بين دمشق والرياض، عقب عودة العلاقة الدبلوماسية رسميًا بين إيران و"المملكة"، وانتظار ردود الأفعال الأميركية على التقارب الإيراني- السعودي، برعاية الصين، وبدعمٍ من روسيا، معتبرةً أن أي ردٍ فعلٍ أميركيٍ على التقارب المذكور، قد يظهر عملانيًا في الأسابيع المقبلة، أي قبل إعادة افتتاح السفارتين في طهران والرياض، ودائمًا برأي المصادر.

 

وفي السياق عينه، يلفت باحثون في العلاقات الدولية، أن توقيت إعلان اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، جاء في وقتٍ، تركّز فيه الولايات المتحدة اهتمامها على الحرب الأطلسية- الروسية في أوكرانيا، وكذلك محاولة تطويق التمدد الاقتصادي الصيني في العالم.

 

كذلك يشير الباحثون إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تريد إبقاء "الستاتيكو" القائم في المنطقة على ما هو عليه راهنًا، ووسط هذه الأجواء، جاء إعلان الاتفاق المذكور أعلاه من بكين.

 

وفي الوقت عينه، تؤكد أوساط عليمة أن في حال كان أي طرفٍ من الأطراف الدولية والإقليمية يعقد آماله على تراجع العلاقات السورية- الإيرانية، لكسب ود أي جهةٍ كانت، فهو واهم، على حد تعبيرها.

 

وتلفت إلى أن دمشق غير مستعجلة على إعادة علاقاتها مع أي طرفٍ، وهذا الأمر عبرّ عنه الرئيس الأسد خلال زيارته لموسكو أخيرًا.

 

وعن العلاقات اللبنانية- السورية، تجزم الأوساط أن دمشق متمسكة بالحفاظ على استقرار لبنان، وتؤيد إجماع اللبنانيين على مختلف الشؤون، تحديدًا الشأن الرئاسي اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout