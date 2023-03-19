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عناوين الصحف ليوم الأحد 19 آذار 2023

19
MARCH
2023
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الديار: فرنسا والسعودية بحثتا اسمي جوزاف عون وسليمان فرنجية وقررتا التشاور مع الكتل النيابية لتحديد الأكثرية
بري قلق من الداخل ومرتاح للخارج... ويدعو لوقف سياسة «الابواب المقفلة»
جلسة حكومية لحسم وضع القطاع العام وميقاتي يشكو من تعطيل موارد الخزينة

 

 

 


النهار: اجتماع باريس لم يخرج بتوافق حول الرئاسة اللبنانية

 

 

 


الشرق الأوسط: آلاف الأطفال السوريين في لبنان من دون هوية
مساعداتهم تثير جدلاً ووزارة الشؤون تعمل على خطة لتسجيلهم

 

 



الأنباء الكويتية: الراعي يدعو النواب المسيحيين لـ «خلوة روحية» بانتظار مفاعيل الاجتماع السعودي ـ الفرنسي
ترقّب لنتائج التحقيق مع سلامة و«القضاء» يتحفظ على استدعائه لباريس

 

 

 

الوطن السورية: أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية اعتبروا أن رفع الحصار هو مهمة قومية وحاجة إنسانية مُلحّة … الرئيس الأسد: جزء كبير من شعبنا لديه روح التحدي وإيمان بصحّة مواقفه وهذا أهم عوامل صمودنا

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