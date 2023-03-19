الديار: الرياض أبدت إنزعاجها لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر نيابي لـ» الديار « ان ما توافر من معلومات قبل اللقاء الفرنسي- السعودي، ان السعودية ابدت انزعاجا من المعلومات الاخيرة حول تسويق فرنسا لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة، وان اللقاء الفرنسي السعودي الذي حصل تناول هذا الموضوع، وشرح الجانب الفرنسي اسباب طرح هذه الفكرة من كل جوانبها، لافتا الى ان الغاية تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على الشراكة مع السعودية في المساعي للدفع من اجل حسم الاستحقاق الرئاسي.