المرتضى أحيا فعالية ثقافية جديدة بمناسبة شهر الفرنكوفونية: ثقافتنا في لبنان منفتحة

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إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى اليوم، معرض الفنانة المبدعة في مجال النحت كارول انجيا، في مقر المكتبة الوطنية في بيروت، في حضور وزيري الصناعة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وناصر ياسين وحشد من الدبلوماسيين والمعنيين بالشأن الثقافي.

ويضم المعرض الذي يقام تحت عنوان LIBRE EQUILIBRE ضمن فعاليات الشهر الفرنكوفوني الذي تنظمه وزارة الثقافة، عددا من المنحوتات المشغولة “بالبرونز والرزين” في اشكال متعددة، تعبر عن حالات المرأة والرجل في حالتي الفرح والحزن، اضافة الى البحث عن متنفس للعيش في مجتمع يتيح لمواطنيه تحقيق ولو جزء مما يحلم به الفرد ضمن المجموعة كما اشارت كارول عن معنى المنحوتات.

هذا ويستمر المعرض حتى 31 الشهر الحالي.

ودعا المرتضى اللبنانيين الى زيارة هذا المعرض وقال: “هذا المعرض يعبر خير تعبير عن الإنفتاح الذي نتوق اليه، والذي ينسجم مع ثقافتنا في لبنان، ولكنه انفتاح عقلاني يتمتع بالإتزان، ويضمن عدم ضياع المجتمع وعدم تضييع الهوية الثقافية”.