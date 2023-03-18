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الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية يأمل من القضاء التراجع عن إقفال المؤسسات السياحية في الوزاني

18
MARCH
2023
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أصدر الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية، مساء السبت، البيان الآتي:

"فوجئنا ونتابع باهتمام القيام بتنفيذ قرار قضائي واستعمال الشمع الأحمر لإقفال العديد من المنتزهات السياحية القائمة على نهر الوزاني في المناطق السيادية اللبنانية الوطنية المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية.
ونسأل لماذا لم يتم سؤال المؤسسات عن إجراءاتها التي اتخذتها لمعالجة أوضاعها القانونية ما بعد العام 2013.
إن الاتحاد اللبناتي للنقابات السياحية لا يجد ما يدين به هذه الفاجعة الوطنية في زمن نحن بأمس الحاجة فيه لأحكام ولقرارات ولإجراءات تساهم في صمود أهلنا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وتدعم صمودهم وحياتهم الطبيعية مقابل عدو ينتظر لحظة استثمار تمده بأكسير حياة!
قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني بالشمع الأحمر جاء في الزمن وفي المكان الخاطئين ونأمل من القضاء التراجع عنه.
بروحية وطنية متاحة يمكن معالجة ما حصل ليعود الناس إلى أعمالهم وكفى...".

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