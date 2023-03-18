رابطة المودعين: لإتخاذ هذا الإجراء ضِدّ "SGBL"!

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كتبت رابطة المودعين في منشورٍ على صفحتها عبر "فيسبوك": "إذا مصرف SGBL قام بخصم 20 و50 و60 و100 و200 دولار أو أي مبلغ آخر من حسابك، قدّم شكوى خطية لمصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف".

وقالت: "لا يجب أن نقع بالفخ ونحول حسابتنا من حسابات توفير إلى حسابات جارية، ولا يمكننا السماح المصرف إلى سرقتنا الإضافية من خلال عمولات غير شرعية".

وأكّدت أنه "من خلال هذه العمليات يحاول المصرف الحصول على ما يلي:

- أولًا: الحصول على تواقيع المودعين على بنود اكثر تعسفية

- ثانيًا: فرض عمولات خيالية وغير شرعية

- ثالثًا: سحب دفاتر التوفير التي تشكل سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ المباشر

- رابعًا: تصنيف الاموال كاموال جديدة من بعد17 تشرين 2019 (الأمر الذي هو مرفوض اصلا من رابطة المودعين).

وطلبت رابطة المودعين التواصل معها على الرقم التالي 81954352 لمواجهة جشع وإجرام المصرفيين.