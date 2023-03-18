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غريو للبنانيين: سنبقى الى جانبكم!

18
MARCH
2023
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افتتحت سفيرة فرنسا آن غريو، الجناح الجديد التابع للمعهد الفرنسي في لبنان - جونية، لمناسبة شهر الفرنكوفونية، في مقر المعهد في جونية.
وحضر الاحتفال الى السفيرة الفرنسية، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، رئيس معهد الرسل الأب معين سابا وشخصيات ثقافية وتربوية.

بدايةً، كلمة ترحيبية لمدير المعهد ألكسندر خوري، بعدها تحدثت غريو عن أهمية الفرنكوفونية "التي تمثل القيم الأخوة والمشاركة"، وأشارت الى وجود 9 مراكز للمعهد الفرنسي موزّعة على الأراضي اللبنانية من طرابلس الى صيدا وصور والنبطية ودير القمر وبعلبك وزحلة.

وأكدت إلتزام فرنسا تجاه لبنان وحرصها عليه من خلال هذا الوجود، "لأن لبنان متنوّع وأريد أن أكون أقرب إلى اللّبنانيين"، آملةً أن تكون هناك شراكة جديدة في كل المناطق من كسروان الى المتن وجبيل "لأنه حتى ضمن المنطقة الواحدة هناك خصوصيات وهذا ما يجعل لبنان بلدا جميلاً، اذ انكم لا تتشابهون، أحياناً يكون الأمر صعباً عندما تحاولون توحيد الجميع، ولكن عدم تشابهكم ثروة هذا البلد".

كما تحدثت عن امكانية التعاون بين رؤساء البلديات في فرنسا ولبنان من خلال مشاريع مختلفة، مشدّدةً على أن "اللبنانيين واللبنانيات ليسوا وحدهم، نحن هنا سنبقى الى جانبكم في هذه الفترة الصعبة. أعتقد أنه عليكم التطلع الى المستقبل، وأن تتحلوا بالثقة والجرأة والشجاعة والموهبة التي لديكم".

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