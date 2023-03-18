المرصد الأوروبي: القاضية الفرنسية اود بوروسي تعود الى فرنسا والاتجاه لأن تصدر قرارها بملف سلامة قبل انتقالها لمركز آخر‎‎

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أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن حرفية ودقّة عمل الوفد القضائي الأوروبي وتحديدا الفرنسي كانت واضحة، لافتا الى أن "الجدية في تعاطي الاوروبيين وتحديا الفرنسيين مع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي التي دفعته الى حضور جلسات الاستجواب يومي الخميس والجمعة في 16 و17 آذار 2023 في قصر عدل بيروت رُغم محاولته التهرّب عبر قديم مذكرة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حول تعارض حضوره أمام قضاة أجانب مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخرق سيادة القضاء اللبناني".

وأشار المرصد الى أنه "بذلك تنهي القاضية الفرنسية اود بوروسي المهمة التي من أجلها حضرت الى لبنان وتعود الى فرنسا لتكمل ملف التحقيقات في قضية الاختلاس وتبييض الاموال والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع المتهم بها سلامة والاتجاه لأن تصدر قرارها في الملف قبل انتقالها الى مركز آخر".