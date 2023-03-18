تحضّروا... عواصف رعدية بانتظاركم!

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يؤثر منخفض جوّي متمركز حالياً غربي جزيرة قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس ممطر بدءًا من بعد ظهر اليوم السبت مع ثلوج ورياح ناشطة تقارب ال ٥٥ كلم/س يستمر تأثيره حتى مساء الاثنين حيث يتحول بعدها الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت

غائم جزئيًاً يتحول تدريجياً إلى غائم مع انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً خاصة شمال البلاد يرافقها عواصف رعدية كما وتتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٩٠٠ متروتلامس ليلاً ال ١٦٠٠متر وما فوق.

الأحد

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال ٥٥ كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ال ١٦٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً الى حدود ال ١٤٠٠م.

الإثنين

غائم جزئيًاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها أحياناً برق ورعد تتساقط الثلوج صباحاً بدءًا من ارتفاع ال١٥٠٠ متر ثم يرتفع مستوى تساقطها خلال النهار مع ارتفاع درجات الحرارة فيصل الى١٧٠٠ متر وما فوق، يتحول الطقس مساءً الى غائم جزئياً فتخفُ حدة الأمطار.

الثلاثاء

غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة يتحول مساءً الى غائم مع احتمال لتساقط أمطار خفيفة محلية يرافقها برق ورعد أحيانا وبعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق.