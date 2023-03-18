أسرار الصحف ليوم السبت 18 آذار 2023

A + A -

البناء

قال مصدر حقوقي إن ملاحقة الحاكم رياض سلامة خارجياً وداخلياً مسرحية مصمّمة أطعمت للبنانيين لإعلان براءة سلامة قبل نهاية ولايته وتأمين خروجه نظيف اليدين محصناً ضد أي ملاحقة بعد أن يقدم سلامة بداعي موجب التحقيق ما يكفي من المعلومات المطلوبة للخارج من الوثائق المصرفية السيادية.



قال دبلوماسي مخضرم إن الشروط التي وضعها الرئيس بشار الأسد لعقد قمة مع الرئيس التركي رجب أردوغان عدا عن تعبيرها عن سيادية عالية تكسبه مزيداً من المكانة والاحترام لدى شعبه وفي الخارج هي ضربة معلم وضعت الشروط السورية السهلة والمحرجة قيداً على أي تطبيع سعودي ومصري مع تركيا.

الجمهورية

ـ مرجع سياسي بارز، رغم الانتقادات التي توجه اليه بالتعطيل، يسعى إلى فك عقدة الإستحقاق الرئاسي، وهو سيزور عاصمة عربية قريباً لهذا الغرض.

ـ أبدى قطب سياسي إنزعاجا مما حمله اليه موفد إحدى المرجعيات في شأن إستحقاق دستوري.

ـ ديبلوماسي عربي توقع أن تحمل الأشهر القليلة المقبلة تطورات إيجابية للبنان.

اللواء



ترددت معلومات عن أن قطباً يعمل في الخارج، لتسويق شخصية اقتصادية مالية لعبت دوراً وزارياً، وتعمل في مؤسسة نقدية دولية كبرى!



لوحظ ان نائباً في تكتل معروف، يقوم بمفاوضات واتصالات خارجية مما يثير حفيظة الوزير المعني، وجهات رسمية وحزبية اخرى.



لا يُبدي «الثنائي الشيعي» حماساً لأن يتسلم النائب الاول لحاكم المركزي صلاحياته، لذا يمانع من الاقدام على اية خطوة تؤدي الى فراغ قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي.