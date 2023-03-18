عناوين الصحف ليوم السبت 18 آذار 2023

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الأخبار

ـ فلسطين: تحدّي تحصين الضفة

ـ ‫وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... «توتال» تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء

ـ ‫استدعاء سلامة إلى باريس للتحقيق في ملف تبييض الأموال

البناء

ـ المحاكم الدولية التي لاحقت يوغوسلافيا ولم تلاحق الأميركيين والإسرائيليين تلاحق بوتين

ـ أردوغان يكشف خبث نياته من طلب القمة مع الأسد رافضاً التعهد الواضح بسحب قواته

ـ «الدكتيلو» ينظم احتفالية إعلامية لبطولات سلامة القضائية و«براءة حامي حمى الليرة والودائع»

الجمهورية

ـ خياران أمام المعطلين: إنتخابات أو عقوبات

ـ "الثنائي" كان يعلم بـ"الاتفاق"

ـ من لا يطالب بإعادة الودائع يساهم في خراب لبنان

ـ ورقة المصارف العربية لمعالجة الأزمة في لبنان

ـ واشنطن تتهم الصين بدعم الغزو الروسي على أوكرانيا

اللواء

ـ سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي

ـ «الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه

ـ الجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض على بوتني لـ"مسؤوليته في جرائم حرب" في أوكرانيا

ـ استمرار الاحتجاجات بعد تمرير ماكرون قانون إصلاح التقاعد من دون تصويت