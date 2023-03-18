عناوين الصحف ليوم السبت 18 آذار 2023

الأخبار
ـ فلسطين: تحدّي تحصين الضفة
ـ وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... «توتال» تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء
ـ استدعاء سلامة إلى باريس للتحقيق في ملف تبييض الأموال
البناء
ـ المحاكم الدولية التي لاحقت يوغوسلافيا ولم تلاحق الأميركيين والإسرائيليين تلاحق بوتين
ـ أردوغان يكشف خبث نياته من طلب القمة مع الأسد رافضاً التعهد الواضح بسحب قواته
ـ «الدكتيلو» ينظم احتفالية إعلامية لبطولات سلامة القضائية و«براءة حامي حمى الليرة والودائع»
الجمهورية
ـ خياران أمام المعطلين: إنتخابات أو عقوبات
ـ "الثنائي" كان يعلم بـ"الاتفاق"
ـ من لا يطالب بإعادة الودائع يساهم في خراب لبنان
ـ ورقة المصارف العربية لمعالجة الأزمة في لبنان
ـ واشنطن تتهم الصين بدعم الغزو الروسي على أوكرانيا
اللواء
ـ سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي
ـ «الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه
ـ الجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض على بوتني لـ"مسؤوليته في جرائم حرب" في أوكرانيا
ـ استمرار الاحتجاجات بعد تمرير ماكرون قانون إصلاح التقاعد من دون تصويت