المكاري تلقى برقية شكر من نظيره الكويتي: نتطلع الى المزيد من التواصل ومد جسور التعاون

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تلقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري برقية من نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، شكره فيها على "زيارته الكريمة لبلده الثاني دولة الكويت، ما كان له الأثر الطيب في نفوسنا والتي أسعدتنا كثيرا وأضافت الكثير من الخبرة والنجاح والتعاون، الأمر الذي ساهم دون شك في إثراء وتعزيز العمل المشترك، ويملأني التطلع إلى المزيد من التواصل ومد كافة جسور التعاون بين بلدينا الشقيقين .



اضاف: "نأمل أن نسعد بلقاء معاليكم مرة أخرى في بلدكم الثاني الكويت، وان يمدكم الله بموفور الصحة والعافية انه سميع مجيب، داعين المولى جل في علاه، أن يعيننا جميعا على حمل الامانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء، وأن تكلل جهودنا جميعا لما فيه خير ورفعة ونماء أوطاننا الغالية وشعوبنا الأوفياء في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله ورعاهم".



كما هنأه بمناسبة "قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم والاسرة الكريمة بالصحة والعافية، والامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات".