البيسري عرض مع وزيرة الدفاع التشيكية الدعم المقدم الى مديرية الامن العام

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري ظهر اليوم في مكتبه، وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا بحضور السفير التشيكي في لبنان جيري دولوزيل والوفد المرافق، في إطار التعاون القائم بين جمهورية التشيك والأمن العام اللبناني، حيث جرى الحديث عن الاوضاع العامة والدعم الذي تقدمه جمهورية التشيك الى مديرية الامن العام اللبناني لا سيما في المجال الطبي.

ثم انتقل الوفد برفقة العميد البيسري الى المركز الطبي للأشعة الذي قامت جمهورية التشيك بتجهيزه، وبعد قص شريط الافتتاح، توجه العميد البيسري الى وزيرة الدفاع التشيكية بالشكر على "هذه الهبة المميزة التي ستساعد المديرية في تطوير الخدمات الطبية لعسكريي الامن العام وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة".

وفي نهاية الاحتفال جرى تبادل الدروع التذكارية.