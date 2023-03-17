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تشديد على أهمية مشاريع دعم وجود المسيحيين في أرضهم...رئيسة هنغاريا تلتقي البطاركة يوحنا العاشر ويوسف العبسي وأفرام الثاني

17
MARCH
2023
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بدعوة رسمية، التقت الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك والبطريرك أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في الشرق الأوسط وإلى وضع المسيحيين خصوصاً بعد الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة.

وعبّر البطريرك يوحنا عن أهمية دعم الوجود المسيحي في الشرق وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تتضافر فيها الجهود الإغاثية. وأكد أن دعم المسيحيين يأتي أولاً وأخيراً بالدفع نحو الحلول السلمية وإحقاق منطق المواطنة مشدداً على أهمية مشاريع الحكومة الهنغارية التي تدعم وجود المسيحيين في أرضهم وفي سوريا ولبنان خصوصاً وذلك بدلاً من الهجرة والتهجير.

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