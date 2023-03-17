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هذا ما تبلغه رئيس بلدية برمانا من فرع المعلومات عن حادثة خطف المواطنة فريال نعيمة!

17
MARCH
2023
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أصدر رئيس ومجلس بلدية برمانا بيار الأشقر بياناً، أعلن فيه أن "مجلس بلدية برمانا يستنكر حادثة خطف الأنسة فريال جورج نعيمة، وهي من سكّان برمانا، واستاذة في مدرسة برمانا العليا، حيث تم سرقتها والإعتداء عليها بالضرب ورميها في الأوزاعي".

وقال: "إن بلدية برمانا رئيساً وأعضاء تابعوا تفاصيل الحادث منذ اللحظات الأولى من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية وعائلتها، حيث أشارت المعلومات إلى أن ناطور المبنى الذي يُدعى أحمد حمامي وهو من التابعيّة السوريّة قد خطفها، وهو مختفٍ منذ الصّباح؛ كما تُلفت المعلومات إلى أنّ عمليّة الخطف جاءت كردّ فعل على طرده، بعد أن أبلغت المعتدى عليها إدارة المبنى عن سرقته للمازوت".

اضاف: "تؤكد بلدية برمانا للمجتمع الأهلي أن لا عصابات قائمة أو مقيمة في برمانا وقد أجرينا مسح شامل عن جميع الغرباء وخاصة من الجنسية السورية المقيمين في برمانا ولدى بلدية برمانا المعلومات الكاملة عن أسمائهم وأرقام هواتفهم وعدد أفراد عائلتهم وأسماء موظفيهم ومكان إقامتهم، كي نتمكن وتتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم عند حدوث أي خلل أمني. ونؤكد رصدنا لجميع هؤلاء ومتابعة تحركاتهم وللتأكد أن لا عصابات ولا مشتبهين فارّين من العدالة مقيمين في برمانا، لأننا على تواصل دائم وتبادل معلومات مع جميع الأجهزة الأمنية".

 

وقال: "لنعمل يدا بيد في هكذا ظروف إستثنائية حفاظاً على أمننا وأمن عائلتنا...وتبليغ شرطة البلدية فوراً لأي تحرك مشتبه. ونشير الى أننا تبلغنا قبل نشر هذا البيان بقليل إلقاء القبض على الجاني من قبل فرع المعلومات".

 وأشار إلى أننا "تبلغنا قبل نشر هذا البيان بقليل توقيف الجاني من قبل فرع المعلومات"، مهنئاً "فرع المعلومات بهذا الإنجاز السريع ونطالب بإنزال أشدّ العقوبات، متمنّين الشفاء العاجل للأستاذة نعيمة"

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