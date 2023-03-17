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زيادة في الرواتب وبدل النقل قريبًا؟!

17
MARCH
2023
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أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أنَّ "الوزارة تواجه الارتفاع المستمر لسعر الدولار خطوة خطوة، وما تقوم به عبارة عن عملية استلحاق لتحسين قدرة المواطنين الشرائية".

وفي حديث لإذاعة "النور"، لفت بيرم إلى أن "وزارة العمل أحيت لهذا الأمر لجنة المؤشر، وهي ناشطة واجتماعاتها مفتوحة".

وقال "سندعو سريعًا اللجنة لاجتماع قريب جدًا لإقرار زيادات جديدة وزيادة في بدل النقل".
وأضاق أن, "الاتفاق المبدئي جاهز لزيادة الرواتب وبدل النقل للموظفين".


وعن مشروع نظام التقاعد، ذكر أن "هذا المشروع موجود منذ أكثر من عام في المجلس النيابي، غير أنه لا يجتمع حاليًا".

وأكّد بيرم أنَّ, "العمل على مشروع موجود في قانون الضمان الاجتماعي يعطي العامل حق الاختيار بين المعاش التقاعدي أو الراتب".

وأوضح بيرم أنه "شدد خلال لقاءاته مع شركتي "توتال" و"هواوي" على أن الأولوية هي للعامل اللبناني".

وتابع, "ذهبنا الى جنيف وعقدنا اجتماعات مع خبراء نفطيين ومع المدير الاقليمي لشركة "توتال"، وطالبت بأن تكون الأولوية للعامل اللبناني، وتمّ إعلامنا بـ7 وظائف جديدة وقد أعلنت عنها على منصة وزارة العمل".

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