الاتحاد العمالي في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط:: لا نزال نستلهم من فكرك النير ومواقفك الشجاعة وانحيازك للمظلومين

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أصدر الاتحاد العمالي العام في لبنان بيانا، لمناسبة الذكرى (٤٦) لاغتيال كمال جنبلاط، أعلن فيه، انه “قبل يومين مرت الذكرى الـ 46 لاستشهاد القائد الوطني والزعيم اللبناني الكبير كمال جنبلاط . في ذلك اليوم المشؤوم خسرت الحركة النقابية والشعبية ابرز حاضن ومساند لقضاياها، وخسرت الندوة البرلمانية احد اهم اركانها ،وفقدت الساحة الفكرية والثقافية والادبية والشعرية أحد ألمع رجالاتها كما فقدت السياسة واحدا من كبار محاوريها.



في ذلك اليوم الحزين فقد جبل لبنان احد قممه الشامخة وكما فقده لبنان فقدت العروبة احد أكثر المناصرين لها والواعين اليها والمؤمنين بها.

كمال جنبلاط بغيابك فقد حزبك ” الحزب التقدمي الاشتراكي” قائدا ملهما ومفكرا مستنيرا كما فقدت البلاد احدى أهم ركائزها السياسية الكبرى.

كمال جنبلاط رحلت وكذلك بقيت في وجدان كل عامل وموظف وفلاح ومقهور في بلادنا وفي ضمير كل النقابيين الشرفاء ، كما في عائلتك وحزبك وشعبك.

في ذكرى استشهادك وغيابك المفجع عن لبنان الذي يمر في اسوأ أزمة شهدها في تاريخه القديم والحديث لا نزال نستلهم من فكرك النير ومواقفك الشجاعة وانحيازك للمظلومين في بلادنا سبل الخلاص من عمق الهوة اوقعتنا بها السياسات الخاطئة والمجرمة بحق شعبنا وبلدنا وعمالنا”.

وختم البيان: “في هذه الذكرى الف تحية لروحك ووعد باستمرار الكفاح على منهجك من الذين ” ليس على صدرهم قميص”.