لجنة الشباب والرياضية تناقش اعمال الشغب في فؤاد شهاب.... وأبي رميا عن مسبح اميل لحود الاولمبي: "الكثير من الشكوك تحوم حول هذا الملف من هدر وفساد".

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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا بحضور وزارة الشباب والرياضة ممثلة برئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، واتحاد السباحة اللبناني ممثلا بالاستاذ فريد ابي رعد.

ناقشت اللجنة ما حصل من اعمال شغب في مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه محيية عمل الأجهزة الامنية لاحتواء الاشكال، وأثنت على المواقف الوطنية لرئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش. وطلبت اللجنة من القضاء المختص اتخاذ اقصى العقوبات بحق المسببين بأعمال العنف في الملعب، لافتة الى ضرورة تواصل اتحاد كرة القدم مع رؤساء الأندية لحثهم على تعزيز الروح الرياضية ومنع تحوّل الملاعب الى ساحات صراع ذي طابع مذهبي او سياسي. كما وذكرت اللجنة باقتراحها بإنشاء لجنة تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة النيابية مع وزراء العدل والداخلية والدفاع واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المعنية من اجل التوصل الى آليات تمنع حصول اعمال مماثلة.

واطلعت اللجنة على تقرير وزارة الشباب والرياضة حول ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي على ان تطلع على تقرير مجلس الانماء والاعمار في الجلسة يوم الخميس المقبل ليتم تحديد المسار الذي ستتخذه اللجنة في المرحلة المقبلة. وقال ابي رميا في هذا الخصوص:"بدا واضحا للجنة أن الكثير من الشكوك تحوم حول هذا الملف من هدر وفساد".