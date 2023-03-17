living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الشباب والرياضية تناقش اعمال الشغب في فؤاد شهاب.... وأبي رميا عن مسبح اميل لحود الاولمبي: "الكثير من الشكوك تحوم حول هذا الملف من هدر وفساد".

17
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا بحضور وزارة الشباب والرياضة ممثلة برئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، واتحاد السباحة اللبناني ممثلا بالاستاذ فريد ابي رعد.
ناقشت اللجنة ما حصل من اعمال شغب في مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه محيية عمل الأجهزة الامنية لاحتواء الاشكال، وأثنت على المواقف الوطنية لرئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش. وطلبت اللجنة من القضاء المختص اتخاذ اقصى العقوبات بحق المسببين بأعمال العنف في الملعب، لافتة الى ضرورة تواصل اتحاد كرة القدم مع رؤساء الأندية لحثهم على تعزيز الروح الرياضية ومنع تحوّل الملاعب الى ساحات صراع ذي طابع مذهبي او سياسي. كما وذكرت اللجنة باقتراحها بإنشاء لجنة تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة النيابية مع وزراء العدل والداخلية والدفاع واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المعنية من اجل التوصل الى آليات تمنع حصول اعمال مماثلة.
واطلعت اللجنة على تقرير وزارة الشباب والرياضة حول ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي على ان تطلع على تقرير مجلس الانماء والاعمار في الجلسة يوم الخميس المقبل ليتم تحديد المسار الذي ستتخذه اللجنة في المرحلة المقبلة. وقال ابي رميا في هذا الخصوص:"بدا واضحا للجنة أن الكثير من الشكوك تحوم حول هذا الملف من هدر وفساد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout