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كنعان يتقدّم بشكوى ضدّ موقع "lebanon-post"... "أخبارٌ كاذبة تتضمن قدحاً وذماً وتشهيراً وإساءة"!

17
MARCH
2023
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

بعدما درج موقع "lebanon-post" على بث أخبار كاذبة تتضمن قدحاً وذماً وتشهيراً واساءة، بشخص النائب كنعان ، وبعدما اخذت هذه الاخبار الكاذبة والملفقة والمسيئة شكل حملة ممنهجة ومدبرة ، قرر النائب كنعان ان يتقدم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ومن خلالها الى المباحث الجنائية ضد الموقع المذكور وناشره ومن يحرّكه ومن يقف وراءه ويموّله، بهدف نشر اخبار كاذبة لا اساس لها من الصحة، ومن هذه الاخبار الملفقة " جعجع يستغل كنعان للتصويب على باسيل" و "كنعان يلوح بالخروج من التكتل والتيار" و "باسيل رفض ابراهيم كنعان". الخ ….

وتأتي هذه الفبركات والحملة الرخيصة الموجّهة من قبل من فقدوا صوابهم على ما يبدو ، بعيد ورود اسم النائب كنعان ضمن لائحة اسماء يحملها سيادة المطران أنطوان أبو نجم، علمًا ان النائب كنعان لم يعلم بوجود اسمه فيها ولم يطّلع عليها، إلاّ بعد نشرها، ليتبيّن أن سيادته يطرحها مع من التقاهم من رؤساء احزاب وشخصيات في سياق البحث عن مخارج للاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ .

إننا نثق بالقضاء لوضع حد لمثل هذه الأضاليل ومحاسبة مطلقيها ومروجيها ومحرضيها ومموليها والذين باتوا معروفين من قبلنا ، والذين يسعون لضرب صورة النائب كنعان وموقعه في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي الذي هو من مؤسسيه وقيادييه ، ولزرع الشقاق بين اعضائه .

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