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حرفوش مذكّرًا: فرنسا تنصلت من ميقاتي ولن تغطّيه

17
MARCH
2023
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كتب صاحب مبادرة "الجمهوريّة الثالثة" عمر حرفوش في حسابه عبر فيسبوك وقال: 

"قلتها منذ اسابيع، الكل نكر.
تنشرها اليوم جريدة الاخبار.
١- سلامة قلق ( انا قلت مرعوب ).
٢- ميقاتي ملاحق بتهمة تبييض الاموال في موناكو وسويسرا.
٣- تنصل فرنسي من ميقاتي .
٤- رئيس المخابرات الفرنسية برنارد ايميه ابلغه ( انا قلت ابلغ اخيه طاه الذي ابلغه )، ان فرنسا لا يمكنها تغطيته ( اي نجيب ) بعد الآن."

وأضاف حرفوش: "قريباً سوف يؤكدون ما قلته عن بدء التحريات ضد عراب لبنان ."
وأردف: "ويؤكدون ان الادارة الاميركية تدرس فرض عقوبات ضد شخصيات لبنانية بناءً عن ملفات التحقيقات الاوروبية بتبييض الاموال وبعيداً عن السياسة.
وإن ترشيح فرنجية سببه إرتباك الثنائي والهروب الى الامام والاعتراف انه بدونه سوف يفقدون الحماية الرسمية ليصبحون بمهب الريح وتحت رحمة القوانين الدولية."

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