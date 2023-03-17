living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا أرجأت "العسكريّة" أحكام ملف خلدة؟

17
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما حصل في المحكمة العسكريّة أمس كان خارج كل التوقّعات. كان مفترضاً أن تقفل المحكمة ملف موقوفي أحداث خلدة بإصدار الأحكام على 36 مدعى عليهم، وفق ما كانت تشير إليه كل الوقائع التي حصلت أخيراً: الأجواء الإيجابيّة التي خيّمت على المفاوضات التي ترعاها مديريّة المُخابرات بين ممثلي عشائر عرب خلدة وممثلي حزب الله، انتهاء هيئة المحكمة من استجواب المدّعى عليهم والاستماع إلى الشهود بعدما تراجع وكلاء الدّفاع عن تقديم مزيد من الطلبات كما طُلب منهم، وتحديد رئيس هيئة المحكمة الاحتياطيّة العميد روجيه حلو، في الجلسة التي عُقدت الاثنين الماضي، يوم أمس موعداً للمرافعات وإصدار الأحكام.

هكذا، بدأت التحضيرات لإنهاء الملف المفتوح منذ آب 2021، وانتشر عناصر الجيش ليل أول من أمس في خلدة استباقاً لأي رد فعل من أهالي الموقوفين في حال جاءت الأحكام مُشدّدة بحق أبنائهم، وحضر المحامون صباحاً إلى قاعة المحكمة إيذاناً ببدء المرافعات، قبل أن يُشير حلو إلى «خطأ» ارتكبه قاضي التحقيق العسكري بشأن مواد الادعاء بحق الموقوف سهيل نوفل الذي تمّ الادعاء عليه بحسب المادة 587 (إحراق آلية عسكريّة)، فيما طالب حلو بتصويب الادعاء ليكون بحسب المادة 549، أي القتل القصدي، قبل أن يُعلن إرجاء الجلسة إلى 18 نيسان المقبل. بدا بذلك أنّ تطوراً ما عرقل تسوية الملف وطيّر الجلسة بقرار مسبق، إذ كان من الممكن تصويب الخطأ قبل أشهر وحتى إجراء أسئلة استطراديّة في الجلسة الختاميّة وتصويب الادعاء مباشرةً من قبل ممثل مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجّار الذي طرح على القوس حلاً آخر يقضي بفصل ملف نوفل عن المدّعى عليهم الآخرين، إلا أن حلو رفض الأمر.

ما يؤكّد وجود «قطبة مخفيّة أدت إلى تطيير الجلسة»، بحسب أحد المحامين في لجنة الدفاع الثلاثيّة محمّد صبلوح، هو أنّ حلو «تقصّد إرجاء الجلسة أكثر من شهر خلافاً للعادة، وكان من الممكن إرجاؤها أسبوعاً واحداً». وهذا التأجيل يطرح إشكالية أُخرى، إذ إنّ حلو يُحال على التقاعد بعد نحو 10 أيّام ما يحيل الملف إلى هيئة جديدة يكون لزاماً عليها طلب الوقت للإطلاع على الملف واستجواب بعض الموقوفين والاستماع إلى عددٍ من الشهود، ما يعني استحالة صدور الأحكام قبل حزيران المقبل.

كلّ ذلك، يطرح أسئلة عن أسباب تطيير الجلسة ومعها التسوية. البعض يشير إلى تمنٍّ من حزب الله على الجيش إرجاء الجلسة لحقن الدّماء، بعدما تبلّغ مسؤولون في الحزب من عائلات بعض الضحايا عدم رضاهم عن أحكام مخفّفة على المدّعى عليهم، وأنّه في حال حصول ذلك فإن بعض العائلات ستتجه نحو الثأر من عشائر عرب خلدة لتشتعل الاشتباكات من جديد. لذلك، طلب الحزب بعض الوقت لإقناع الأهالي بالتسوية.
غير أن هذا ينفيه متابعون يشدّدون على أنّ نواب حزب الله ومعهم عشائر عرب خلدة لم يكونوا على علم بتأجيل الجلسة، وأن الجميع بات يرغب في تسريع إجراءات إنهاء الملف. وعليه، يعزو هؤلاء التأجيل إلى الخلاف بين حلو وبين مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بعدما رفض الأول إلزامه بقرارات المفاوضات الجارية في مديرية المخابرات، وتأكيده أنّ الأحكام لن تكون بالسقف الذي تم، هناك رأي ثالث بأن سبب العرقلة يكمن في مكانٍ آخر.

التأجيل أثار غضب أهالي الموقوفين والموقوفين الذين بدأوا بالصراخ داخل قاعة المحكمة، رافضين إعادة سوقهم إلى مقرات توقيفهم، ومطالبين بإصدار الأحكام. كما وقع شجار بالأيدي بين بعض الموقوفين تخلّله قيام أحد أبناء الشيخ عمر غصن بضرب الموقوف عوض رحيمي ما دفع عناصر الجيش إلى التدخّل وحمايته بعدما أصيب في رأسه وسال الدم منه، قبل أن يقوم الجيش بسوقهم إلى التحقيق.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout