الجمهورية: بو عاصي: القوات اللبنانية لم تفاوض يوماً فرنيجة على رئاسة الجمهورية... أتحدى إبراز ورقة أو تسجيل موقف واحد لجعجع أو «القوات» يدعم ترشيح فرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

جزم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي في حوار مُتلفز «أن «القوات اللبنانية» لم تفاوض يوماً رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنيجة على رئاسة الجمهورية، لا الآن ولا بعد فراغ عام 2014 كما يروّج بعضهم زوراً»، مضيفاً: «أتحدى إبراز ورقة أو تسجيل موقف واحد لسمير جعجع أو «القوات» يدعم ترشيح فرنجية.

بالطبع تواصلنا مع فرنجية، فلا شيء اسمه «يا ابيض يا اسود، يا لبن يا سمك». نحن نتحاور مع اطراف كثر، ولكن ذلك لا يعني اننا نسلّم بخياراتهم السياسية او ثوابتهم. قد نتواصل مع فرنجية كل اليوم، والحمد لله طَوينا معاً صفحة الماضي، ولكن بالطبع ذلك لا يعني أبداً انّ ثوابتنا السياسية تشبه ثوابته».

وقال: «من حقنا إعطاء رأينا بمواصفات الرئيس أي ان يكون إصلاحياً وسيادياً بالفعل لا بالقول. لا بل من واجبنا تسمية مرشح تجاه المؤسسات وانتظام عملها واتجاه الناس، لأننا أكبر كتلة في البرلمان وهذه مقاربتنا منذ اللحظة الاولى.