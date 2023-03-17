الجمهورية: الاولوية لليمن

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم يحجب مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاءين اللبناني والفرنسي، أمس، للمرة الاولى للاستماع اليه حول التهم الموجهة اليه، الاهتمام بتطورات الاتفاق السعودي ـ الايراني المتفاعل بقوة في المنطقة، لأنه أدخلها في مرحلة مفتوحة إنهاءً لكل الازمات فيها من اليمن وصولاً الى لبنان مروراً بالعراق وسوريا. وإذ توحي الاجواء بأنّ الاولوية في ظل هذا الاتفاق هي لليمن، فإنّ لبنان المأزوم والمنهار يبدو الاكثر استعجالا للافادة منه أقلّه على مستوى انجاز الاستحقاق الرئاسي الذي تنشط الاتصالات في شأنه في مختلف الاتجاهات، وخصوصا بين باريس والرياض.