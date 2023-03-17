أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر مالي إن ارتفاع سعر صرف الدولار متسارعاً من الـ 45 ألف ليرة منذ شهرين وصولاً إلى 107 آلاف ليرة يتم ضمن خطة مواجهة التحقيقات القضائية الأوروبية مع حاكم مصرف لبنان، حيث إضراب المصارف وضخ الليرات المطبوعة لشراء الدولار من مصرف لبنان والتلاعب بمنصة صيرفة هي عناصر الخطة.





خفايا

قال مصدر نيابي تعليقاً على كلام نائب معارض مسلم عن أن رئيس المجلس لن يقبل انتخاب فرنجية رئيساً بـ 64 صوت مسلم، إن هذا الكلام يعني أن النائب سينتخب فرنجية أو إنه غير مسلم، مضيفاً أن انتخاب فرنجية بـ 65 صوتاً يعني أنه نال مسيحياً على الأقل ما يعادل حجم واحدة من الكتلتين المسيحيتين.



نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ موقع أخبار الفاتيكان الإلكتروني اعتمد لقب «رئيس حكومة تصريف أعمال» في نقله خبر اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

يقال إنّ أربعة مرشحين مطروحين للرئاسة يجزم كل واحد منهم في مجلسه الخاص بأن الرئاسة صارت محسومة له.

بدأت جهات سياسية مطمئنّة إلى وصول مرشحها لرئاسة الجمهورية مناقشة شكل وتشكيل الحكومة والغوص في أسماء الوزراء.

اللواء: أسرار

همس

تتمسك عاصمة أوروبية بدور متقدم، على الرغم من الاخفاقات في السعي للتوصل الى تفاهم مع دولة كبرى في الاقليم، قبل الانتقال الى مرحلة اخرى واخيرة من التفاهمات.



غمز

يجزم مصدر مطلع، مقيم خارج لبنان، أن مرحلة طويت من عمر موظف مالي كبير، بعد رفع الغطاء الدولي عنه.

لغز

عاد الكلام بقوة الى إعادة طبع أوراق بقيمة 500 أو مليون ليرة لبنانية، لاحتواء التضخم الورقي في الأسواق.