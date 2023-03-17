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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 آذار 2023

17
MARCH
2023
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الأخبار: الكونغرس: العمل أكثر في لبنان لمنع تأثير إيران

الأسد يحسم: هذه خياراتنا
أسئلة حول ثغرات رواية العدو عن عملية مجدو: «أخطأ من قال بأننا سنعبر، فنحن منذ وقتٍ عبرنا»

 

 

 

 


النهار: سلامة أمام التحقيق يوماً ثانياً ويقفل راجعاً

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان في إجتماعٍ بارسيٍ اليوم

البابا: للتكاتف وإنتخاب رئيس

 

 

 



نداء الوطن: اجتماع باريس اليوم: أمل "الثنائي الشيعي" معقود على ماكرون
التحقيق الأوروبي يستكمل خطوات ما قبل الاتهام... ومحاكمة "الحاكم"!

 

 

 

 

الديار: «اليونيفيل» تنفي مزاعم «اسرائيل» المربكة والمقاومة لن تسمح بتعديل «قواعد الاشتباك»
ترقب لنتائج اللقاء الفرنسي ــ السعودي اليوم... هل تقتنع الرياض بمعادلة فرنجية ــ سلام؟
سلامة يجيب القضاء الاوروربي: سياسة «المركزي» مغطاة قانونياً وسياسياً

 

 

 

 

البناء: لعنة «مجدو» تتحوّل هيستيريا «إسرائيلية» عند الحدود… ولعنة العقوبات تهدّد بإفلاس كريدي سويس/ رياض سلامة في ماراتون التحقيق… وميقاتي يلتقي البابا… والانتخابات البلديّة أمام اختبار التشريع/ خليل: الاتصالات بين بري وماكرون قائمة… ولا فيتو سعوديّاً… وفرضيّة السلة الرئاسيّة مطروحة /

 

 

 

 

اللواء: الحاكم في قصر العدل: حضور هوليودي وجلسة ثانية اليوم
إطلاق صندوق المساعدات في لقاء فرنسي - سعودي اليوم.. ومطالبة أممية بإنجاز الاستحقاق لتجنب التداعيات الخطيرة

 

 

 

 

l'orient le jour: Six heures d’interrogatoire de Riad Salamé par les juges européens

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