أوّل مؤتمر في لبنان في شأن القانون الرياضي

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أقامت "ميدل ايست سبورتس لو"، والمنشورات الحقوقية صادر، أوّل مؤتمر عن القانون والتحكيم الرياضي في لبنان، في جامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح، وفي حضور رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ، والكثير من العاملين في المجالين الحقوقي والرياضي نذكر منهم رئيس نادي بيروت نديم حكيم، إضافة الى الكثير من وسائل الاعلام.

استهل المؤتمر بكلمات ترحيبية لرئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة خوري وعميد كلية الحقوق في جامعة سيدة اللويزة الدكتور داني سماحة والإعلامي ماجد بو هدير.

أدار جلسة الحوار مدير الابتكار القانوني في شركة صادر ، راني صادر، وتحدث فيها ثلاثة خبراء في القانون الرياضي الدولي هم: مستشار الملك المحامي الرياضي البريطاني جيم ستورمان الذي سبق له تمثيل ناديي "تشلسي" و"توتنهام"، والمحامية الرياضية الاسبانية روزاليا أورتيغا التي سبق لها الفوز بجائزة أفضل محامية رياضية دولية التي تمنحها جامعة "ايسدي" في مدريد، وعضو نقابة المحامين في بيروت المستشار في القانون الرياضي الدولي رالف شربل، الذي سبق له تمثيل الكثير من اللاعبين والأندية والوكلاء والاتحادات أمام الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية في لوزان. تخلل جلسة الحوار نقاش عن الجهات المختصة في البت في النزاعات الرياضية في بريطانيا واسبانيا ولبنان والسعودية والامارات. كذلك، أعطى كل من الخبراء الثلاثة رأيه حول تعديلات الفيفا الجديدة المتعلقة بالوكلاء ووجود قانون للرياضة. كما وسلط رالف شربل الضوء على أبرز الثغرات والمشاكل في مجال القانون الرياضي في لبنان، مشددا على أهمية مؤتمر اليوم في ترسيخ ثقافة القانون الرياضي الذي له خصوصيته.

هذا المؤتمر أكد أن لبنان لا يزال قادرًا على إقامة مؤتمرات دولية على أعلى مستوى في المجالين القانوني والرياضي.