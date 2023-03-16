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"حزب الله" نعى احد قادته المؤسسين

16
MARCH
2023
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نعى "حزب الله" في بيان ، "احد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج حسين الشامي رحمه الله، بعد سنوات من المعاناة مع المرض".‏

وتقدم الحزب من "الإمام الخامنئي ‏ومن عائلة الفقيد الكبير ومن كل المجاهدين في المقاومة الإسلامية بأحرّ التعازي لِفقد هذا ‏المجاهد العزيز الذي أمضى حياته في خدمةِ هذه المسيرة المباركة منذ إنطلاقتها، وقدّم في ‏سبيلها التضحيات الكبيرة وكان صاحب المواقف الجريئة والواضحة، كما قدّم نتاج فكره ‏وخبراته لإعلاء كلمة الحق والمقاومة في مختلف المراحل، وكان سباقاً في بناء وتأسيس ‏العمل المؤسساتي والإجتماعي في حزب الله لِخدمة الفقراء والمستضعفين، وترأس هيئة دعم ‏المقاومة الإسلامية لِسنوات طويلة، كما ساهم بشكلٍ فعال في تأسيسِ مؤسسة القرض الحسن ‏وسهرَ على عطائها ونموها بكل تفاصيلها، وبقي المشرف والمدير العام لهذه المؤسسة حتى ‏أخذَ المرضُ منه فاضطر للتوقف وبقيت هذه المؤسسة إلى يومنا هذا صرحاً شامخاً بفضل ‏لمساته وإخلاصه".

وختم: "نسأل الله تعالى لِفقيدنا الغالي علو الدرجة، وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يحشره مع رسول ‏الله (ص) وأهل بيته الأطهار(ع)، وأن يلحقه بالذين سبقوه وأحبهم الشهداء الأبرار".

وتجرى مراسم التشييع غدا الجمعة في بلدته كفرصير عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، يوارى بعدها ‏الثرى في جبانة البلدة.

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