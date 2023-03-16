في اليوم الاول من زيارته الى قبرص..لقاء بين بو صعب و رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس

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استهل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم الاول من زيارته الى قبرص بلقاء مع رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس الذي استقبله في القصر الرئاسي في نيقوسيا.

وشكّل اللقاء الذي حضره النائب اسعد درغام والسفيرة اللبنانية في قبرص السيدة كلود حجل والمستشار القانوني رمزي مجاعص، مناسبة ليقدم فيها بو صعب التهاني لرئيس الجمهورية الذي تسلم سدة الرئاسة بداية الشهر الحالي كما تطرق الاجتماع لقضايا عدة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين اضافة لآخر التطورات الاقليمية وانعكاسها على كل من لبنان و قبرص.

الى ذلك، عقد بوصعب محادثات مع رئيسة المجلس النيابي السيدة انيتا ديميتريو مهنئا اياها بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس النيابي وايضا رئيسة للحزب الحاكم لتكون بذلك اول امرأة يتم انتخابها لهذين المنصبين كما ناقش الطرفان ضرورة توطيد العلاقة بين مجلسي البلدين.

وشملت لقاءات بوصعب ايضا اجتماعا عقده مع وزير الخارجية الدكتور كوستانتينوس كومبوس الذي هنأه بوصعب لتعيينه وزيرا منذ اسببوعين، وقد تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين لبنان و قبرص بشتى المجالات حيث لمس بو صعب التقدير الواسع الذي تحظى به السفيرة حجل نظرا للعمل الذي تقوم به لما فيه مصلحة البلدين رغم الظروف الذي يمر به لبنان.