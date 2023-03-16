قائد الجيش عرض مع الجنرال باتريك فرانك التعاون لتعزيز قدرات الجيش

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، قائد الجيش الثالث في القيادة المركزية الأميركية CENTCOMالجنرال باتريك فرانك.

وتناول البحث "سبل التعاون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في هذه المرحلة الاستثنائية المليئة بالتحديات".

وأكد فرانك "أهمية مواصلة الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية، نظرا إلى دورها الحيوي في صون استقرار لبنان".

كما استقبل المدير العام لحرس الحدود التونسي العميد حسام قوتة على رأس وفد مرافق، وتم عرض سبل تبادل الخبرات في مجال ضبط الحدود.

كذلك استقبل رئيس بعثة ورئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة UNTSO الجنرال باتريك غوشا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

ثم استقبل وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين، الذين أكدوا "دعمهم للجيش بكل الإمكانات المتاحة".

كما استقبل راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، وتم البحث في شؤون مختلفة.