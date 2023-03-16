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وفد من "الديموقراطي اللبناني" زار التيار الوطني الحر في "الشالوحي" وتأكيد أهمية الحوار الداخلي لانتخاب رئيس

16
MARCH
2023
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زار وفدٌ من الحزب الديموقراطي اللبناني المقر المركزي للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، حيث التقى نائبة الرئيس للشؤون السياسية مي خريش، في حضور عضو المجلس السياسي وليد الأشقر ومسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية رمزي دسوم وعضو لجنة العلاقات السياسية ميشال أبو نجم.
وضم وفد الحزب الديموقراطي نائب الرئيس الدكتور وليد بركات ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار وأمين سر المجلس السياسي نزار زاكي ومنسق منتدى الشباب الدكتور مسعود الصايغ.

وكان تأكيد لمحورية رئاسة الجمهورية وضرورة المضي في تطبيق برنامج إصلاحي على المستويات كافة. ووجّه وفد "الديموقراطي" التحيات للرئيس العماد ميشال عون ورئيس
رئيس "التيار" جبران باسيل.
وشددت خريش من جهتها على أنّ التيار الوطني الحر يمد يده للجميع لوضع قواسم مشتركة تمهد لانتخاب رئيس للجمهورية لديه رؤى إصلاحية في ظل الأزمة الراهنة. ولفتت إلى أن "التيار" وضع خارطة الأولويات الرئاسية كمنطلق للحوار مع القوى اللبنانية على اختلافها.

كما كان تشديد مشترك على أهمية تطوير النظام السياسي، وتجديد الخطاب السياسي الحزبي. كما اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك على مستوى القواعد في كل المناطق.

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