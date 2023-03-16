living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من الوكالة السويسرية للتنمية ومسؤولة في منظمة العمل اطلعوا من عبدالله على دور الاتحاد الوطني لنقابات العمال ونشاطاته

16
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية، في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني، وفدا من الوكالة السويسرية للتنمية ومديرة برنامج FAIRWAY في منظمة العمل الدولية صوفيا كاغان، بحضور المستشارات القانونيات المحاميات في الاتحاد الوطني فرح عبدالله، جنى مشورب وديما حرب، واعضاء من المكتب التنفيذي، وعدد من اعضاء مجلس نقابة العاملات في الخدمة المنزلية.

وأشار بيان للاتحاد الوطني الى أن "الوفد اطلع من رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله على دور الاتحاد الوطني، شارحا مهامه الحالية ونبذة عن تاريخه وبرامجه ونشاطاته النقابية والعمالية وكيفية تعامله واهتمامه بالعمال اللبنانيين وبالعمال المهاجرين واللاجئين في لبنان. كما تحدث عن تجربة الاتحاد الغنية في كيفية متابعة قضايا وشؤون العاملات في الخدمة المنزلية ومرحلة تأسيس النقابة لهم في لبنان. وعلى معاناة العمال المهاجرين والعمال بشكل عام وخاصة على مستوى العاملات في الخدمة المنزلية، نتيجة نظام الكفالة الجائر والقائم حاليا في لبنان ومشاكل المرأة العاملة اللبنانية والفلسطينية والسورية التي يواجهونها في لبنان نتيجة قانون العمل اللبناني الذي لم تعدل مواده لليوم رغم كل الحملات الاعلامية والاعتصامات التي يقوم بها الاتحاد الوطني لرفع الصوت عاليا من اجل تعديل مواده ومن اجل الغاء نظام الكفالة المتبع بحق العاملات في الخدمة المنزلية".

ولفت الى أنه "بعد الاطلاع جرى نقاش مطول في كافة القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني النقابي، وتم التوافق على متابعة الصلات والاتصالات بعد ان استوضح وفد الوكالة السويسرية للتنمية وبشكل تفصيلي عن دور الاتحاد الوطني ونضالاته النقابية اليومية وخاصة على مستوى نضالاته ومهامه المتعلقة بالسعي الدؤوب من اجل تطبيق القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان ومعايير العمل اللائق والسكن والاتفاقيات الدولية".

وذكر البيان "أن هذا اللقاء أتى في اطار سلسلة اللقاءات التحضيرية التي يقوم بها الاتحاد تحضيرا للمؤتمر المقبل امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية لمراجعة تقييم وضع لبنان بشأن الاتفاقية الدولية 27 المتعلقة بالعمل الجبري لتحضير تعليقاتنا على ذلك. كما كان شرح عن اطار النشاطات والتقاضي الاستراتيجي وتقوية التعاونات الثنائية التي يجريها الاتحاد مع نقابات العمال في البلدان المرسلة للعاملين في الخدمة المنزلية المهاجرين الى لبنان خاصة اتحادات اثيوبيا وكينيا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout