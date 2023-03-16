وفد من الوكالة السويسرية للتنمية ومسؤولة في منظمة العمل اطلعوا من عبدالله على دور الاتحاد الوطني لنقابات العمال ونشاطاته

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استقبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية، في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني، وفدا من الوكالة السويسرية للتنمية ومديرة برنامج FAIRWAY في منظمة العمل الدولية صوفيا كاغان، بحضور المستشارات القانونيات المحاميات في الاتحاد الوطني فرح عبدالله، جنى مشورب وديما حرب، واعضاء من المكتب التنفيذي، وعدد من اعضاء مجلس نقابة العاملات في الخدمة المنزلية.

وأشار بيان للاتحاد الوطني الى أن "الوفد اطلع من رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله على دور الاتحاد الوطني، شارحا مهامه الحالية ونبذة عن تاريخه وبرامجه ونشاطاته النقابية والعمالية وكيفية تعامله واهتمامه بالعمال اللبنانيين وبالعمال المهاجرين واللاجئين في لبنان. كما تحدث عن تجربة الاتحاد الغنية في كيفية متابعة قضايا وشؤون العاملات في الخدمة المنزلية ومرحلة تأسيس النقابة لهم في لبنان. وعلى معاناة العمال المهاجرين والعمال بشكل عام وخاصة على مستوى العاملات في الخدمة المنزلية، نتيجة نظام الكفالة الجائر والقائم حاليا في لبنان ومشاكل المرأة العاملة اللبنانية والفلسطينية والسورية التي يواجهونها في لبنان نتيجة قانون العمل اللبناني الذي لم تعدل مواده لليوم رغم كل الحملات الاعلامية والاعتصامات التي يقوم بها الاتحاد الوطني لرفع الصوت عاليا من اجل تعديل مواده ومن اجل الغاء نظام الكفالة المتبع بحق العاملات في الخدمة المنزلية".

ولفت الى أنه "بعد الاطلاع جرى نقاش مطول في كافة القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني النقابي، وتم التوافق على متابعة الصلات والاتصالات بعد ان استوضح وفد الوكالة السويسرية للتنمية وبشكل تفصيلي عن دور الاتحاد الوطني ونضالاته النقابية اليومية وخاصة على مستوى نضالاته ومهامه المتعلقة بالسعي الدؤوب من اجل تطبيق القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان ومعايير العمل اللائق والسكن والاتفاقيات الدولية".

وذكر البيان "أن هذا اللقاء أتى في اطار سلسلة اللقاءات التحضيرية التي يقوم بها الاتحاد تحضيرا للمؤتمر المقبل امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية لمراجعة تقييم وضع لبنان بشأن الاتفاقية الدولية 27 المتعلقة بالعمل الجبري لتحضير تعليقاتنا على ذلك. كما كان شرح عن اطار النشاطات والتقاضي الاستراتيجي وتقوية التعاونات الثنائية التي يجريها الاتحاد مع نقابات العمال في البلدان المرسلة للعاملين في الخدمة المنزلية المهاجرين الى لبنان خاصة اتحادات اثيوبيا وكينيا".