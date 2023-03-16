سعيد: باسيل سيكسب احترامي السياسي..

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كشف النائب السابق فارس سعيد أنّ الوزير جبران باسيل يستحقّ احترامه السياسي إن تمكّن من الوقوف حتّى النهاية في وجه حزب الله رافضًا ايصال الوزير سليمان فرنجيّة رئيسًا للجمهورية.

كلام سعيد أتى في مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش، في الحلقة الثانية من برنامجها Red Zone عبر شاشة الـOTV، حيث اعتبر أن لا مصلحة لرئيس حزب القوات سمير جعجع بتأمين النصاب لانتخاب فرنجيّة، مؤكّدًا أنّ جمهور القوات سيتقبّل الخطوة في حال حصلت.

هذا وكشف سعيد أنّ علاقاته السياسيّة مع كل من الحريري وجعجع لا تزال مقطوعة حتّى اليوم.

ورأى سعيد أنّ فريقه السياسي لا يريد أن يزعج حزب الله ولذلك لم يقم بترشيحه للرئاسة، معتبرًا أنّ النائب ميشال معوّض لا يملك الحديّة نفسها في التعاطي مع ملفّ الحزب.

من ناحيةٍ أخرى، دعا سعيد إلى إقامة سلام مع إسرائيل وفق المبادرة العربيّة وقرار ال1701، الذي اتهم الوزير السابق محمد فنيش بالتوقيع عليه نيابةً عن الحزب، متهمًا أيضًا حزب الله بالاعتراف بإسرائيل من خلال التوقيع على ملف الترسيم.