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"لا أعرف من أين أتى ولماذا!"...توضيح من خبير جيولوجي بشأن الهزات الخفيفة اليوم في لبنان

16
MARCH
2023
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أكّد الباحث والأستاذ المحاضر في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الأميركية في بيروت طوني نمر على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "الهزات الخفيفة اليوم في لبنان، براً وبحراً، لا تعني بالضرورة أن هزات أقوى سوف تتبع، اذ لا يمكن معرفة ذلك اطلاقاً، وأنا أراها في الاطار السابق ل 6 شباط اذ ليس لها علاقة بما حصل في تركيا أو اليونان أو قبرص".

وقال: "موضوع الخوف في مدينة صور لا أعرف من أين أتى وما هي مبرراته".

وأضاف، "كل ما يمكنني قوله هو أن صور هي من المناطق المنخفضة على الشاطئ اللبناني، وبكل بساطة في حال الشعور بأية هزة ولو بعد 500 سنة أكرر أنه يجب الابتعاد عن الأماكن المنخفضة أو الصعود الى الطوابق العليا في حال القرب من البحر".

وتابع، "موضوع فالق البحر الميت أيضاً لا أعرف من أين أتى اليوم ولماذا".

وأكمل، "فإلى الجنوب من لبنان هو بعيد جداً عن تركيا ولا علاقة اطلاقاً، وفي شمال غرب سوريا ليس هناك من جديد عمّا كتبته أمس".

ولفت إلى أن "الاشاعات لن تتوقف ولا يمكننا الاستمرار بالعيش فيها".

وختم تغريدته الثالثة بالقول: "كل خبر مجهول المصدر هو خبر كاذب".

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