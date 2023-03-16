ارجاء جلسة التحقيق مع المصارف وأعضاء المجلس المركزي...!

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انعقدت جلسة التحقيق الأولى في الشكوى المقدمة من المودع ابراهيم الحاوي ورفاقه والمسجلة برقم 92/2022 ضد كل من أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه ونواب الحاكم الحاليين والسابقين وعدد من المصارف المتعسّفة بحق المودعين المدّعين أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة في قصر عدل زحلة. وحضرت عنهم المحامية سينتيا حموي من تحالف "متحدون" وعن المحامين في مجموعة "رواد العدالة"، والتي تقدّمت بمذكرة لطلب تقرير منع سفر المدّعى عليهم ومنع التصرف بأموالهم وممتلكاتهم.

وقد تذرّع كل من بنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك مد وفرنسبنك وبنك عودة بوجود دعوى مخاصمة مقدمة منهم ضد القاضية سلامة، طالبين رفع يدها عن الدعوى.

ولم يحضر المدّعى عليهم كريستيل واكيم ومروان نصولي وفادي مكي وأحمد جشي وعبد الناصر السعيدي وفهيم معضاد وهاروتيان ساموئليان وآلان باليان، فقرّرت القاضية سلامة تكرار دعوتهم، فيما استمهل الحاضرون للتقدّم بدفوع شكلية، فقرّرت إمهالهم فترة شهر مع فترة مماثلة لجواب الجهة المدّعية وإرجاء الجلسة إلى يوم 25 أيار 2023 للبت بالدفوع، وبطلب منع السفر والتصرف بالأموال والممتلكلت وبطلب كف اليد المشار إليه.