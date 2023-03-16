بري يدعو الى جلسة للجان النيابية المشتركة... إليكم جدول أعمالها

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 22 اذار 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:



1- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.



2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10960 الرامي الى تجديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

3- مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كاموال جديدة( fresh money).



4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9907 الرامي الى احداث محمية انفة البحرية الطبيعية.



5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9908 الرامي لاحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.



6- إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.



وعلى صعيد آخر, استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نظيره الايرلندي شون أو فرغيل والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين.



وقد كانت الزيارة كانت مناسبة إستهلها الرئيس نبيه بري بتوجيه التهنئة للشعب الإيرلندي ولضباط وافراد الكتيبة الايرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفل بمناسبة العيد الوطني لجمهورية إيرلندا منوهاً بالجهود التي يبذلها إفراد الكتيبه في تأدية مهامهم وفي تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وإيرلندا.



وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق العميد محمد فهمي.