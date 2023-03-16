بقيمة مليوني دولار... هبة "طارئة" من دولة آسيوية إلى لبنان

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أعلنت سفارة اليابان لدى لبنان في بيان أنَّ, "اليابان قررت تخصيص هبة طارئة بقيمة 2 مليون دولار أميركي للبنان من خلال برنامج الأغذية العالمي، استجابة لتدهور الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلد، والذي تفاقم جراء عدوان روسيا على أوكرانيا".



ولفتت إلى أنَّ, "هذه الهبة ستدعم جهود برنامج الأغذية العالمي لمساعدة 300,000 من الأشخاص الأكثر حرمانا ً في لبنان عبر حصص غذائية عينية شهرية لتلبية حاجاتهم الغذائية خلال فترة ستة أشهر والتخفيف من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سبل عيشهم".



وشدّد على أنَّ, "هذه المبادرة، تجدد اليابان التزامها مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها البلد".